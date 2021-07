Al Castiadas si parla brasiliano. Grande colpo di mercato della squadra del Sarrabus che ha ingaggiato il difensore centrale Rafael Henrique Zuchi. Classe 1994, nato a Monte Alto, Zuchi nella scorsa stagione ha giocato in Giordania. Ha indossato inoltre, in Brasile, le maglie di Ge Juventus, Tigres, Atletico PR, Portuguesa e Guaratingueta. Ha giocato anche in Spagna col Getafe “B” e l’Almudevar. Difensore possente (è alto un metro e novanta) dotato anche di buona tecnica. Ingaggiato anche l’esterno sinistro, ex Budoni e Nuorese, Giacomo Santoro (classe 1997). Tesserati i giovani Alessio Cardia (2002), difensore centrale, ex Ghilarza, Arzachena e Olbia, e Christian Ruggeri (1999), centrocampista proveniente dal Sant’Elena. Per Ruggeri si tratta di un ritorno. Diversi i giocatori confermati. Restano il portiere Matteo Forzati, i centrocampisti Sandro Scioni e Mirko Carboni e l’attaccante Musie Tesfai. La società biancoverde è ora alla ricerca di due attaccanti, un centrocampista e un difensore. “Stiamo allestendo un organico per poter essere competitivi”, dice il tecnico, Virgilio Perra.

"Non ci nascondiamo. L’intenzione è quella di disputare un campionato di vertice. Il budget è chiaramente ridotto considerato anche il momento difficile dovuto all’emergenza sanitaria. Cerchiamo di creare un bel gruppo. Stiamo infatti inserendo dei giocatori”, conclude Perra, “e valutando, oltre le qualità tecniche, quelle umane”.

© Riproduzione riservata