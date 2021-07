Nel settore dilettanti del nord Sardegna squadre al lavoro per rinforzare i propri organici. Dovrebbe essere avvincente il girone D di Prima categoria. Dopo l'inizio di campagna acquisti scintillante del Sennori, risponde ancora il Ploaghe, che aggiunge ai suoi precedenti ingaggi il centrocampista marocchino Anouar El Kamch, 36 anni, ex Oschirese ma con diverse stagioni nei professionisti. Un lusso quindi per la categoria.

Nel campionato di Promozione (girone B) altre importanti novità. Il Lanteri, squadra sassarese che nelle recenti stagioni si è messa notevolmente in luce, ha ingaggiato il centrocampista Carlo Pintus (ex Thiesi) e gli esterni alti Stefano Lumbardu (ex Stintino) e Riccardo Faedda (ex Siligo). Riconfermata in blocco la collaudata rosa degli anni scorsi. La squadra sarà guidata in panchina come sempre da Giuliano Robbi e si preannuncia ai nastri di partenza molto agguerrita.

Si muove anche il Porto Torres: acquistati il centrocampista Simone Capra (ex Bonorva), il difensore centrale Vittorio Careddu (ex Ottava) e l'attaccante Gabriele Bazzoni (ex Ilvarsenal), che dopo vari anni rientra a casa.

Per lo Stintino Calcio è praticamente fatta per Paolo Congiu come allenatore. Il trainer turritano dovrebbe portare con sé alcuni suoi giocatori fedelissimi. La regina del mercato del girone B di Promozione rimane sempre il Montalbo Siniscola, con il nuovo tris d'assi Trini, Aloia e Gallo. Ma poi sarà come sempre il campo a parlare.



© Riproduzione riservata