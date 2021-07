Il Pirri riparte da dove tutto si era fermato lo scorso autunno, con mister Enzo Zottoli confermatissimo in panchina. Zottoli ha guidato la squadra nella prime quattro gare dello scorso campionato, poi bloccato dal Covid.

L’ufficialità arriva direttamente dal direttore sportivo Stefano Siddi: “Con la società non abbiamo mai avuto nessun dubbio sulla riconferma di Zottoli, anzi è dispiaciuto la scorsa stagione essersi fermati solo dopo due mesi di lavoro a causa della seconda ondata di pandemia ma davanti a una cosa più grande di tutti noi non si poteva fare altrimenti".

Enzo Zottoli si dice soddisfatto: “Non vedo l’ora di riprendere a lavorare in totale sintonia con i programmi e obiettivi societari che caratterizzeranno il percorso di crescita del Pirri, volto a proporre un calcio propositivo mantenendo una sana ambizione e competitività insieme alla valorizzazione del settore giovanile”.

Il Villasimius intanto ha confermato Cireddu e Massessi. Alla guida della squadra, Antonio Prastaro.

LANUSEI – A Lanusei non si ferma la campagna acquisti in vista del prossimo campionato di Serie D.

La società è impegnatissima per allestire una squadra competitiva dopo il primo posto ottenuto nell'ultima stagione fra le sarde. L'ultimo colpo è stato firmato poche ore fa con l'ingaggio del difensore Gabriele Macrì: classe 2002, è un terzino di fascia di proprietà della Viterbese che arriva in prestito in Ogliastra.

L’atleta romano, nella scorsa stagione, ha vestito la casacca rossoverde della Vis Artena. Intanto Varela è l'uomo mercato con diverse società che sarebbero interessate al suo cartellino. Un bomber di razza che merita sicuramente il professionismo.

