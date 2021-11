Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti al Centro sportivo di Assemini in vista della trasferta di domenica al Mapei Stadium, dove i rossoblù – a caccia di punti per risalire la china dall’ultimo posto in classifica – incontreranno il Sassuolo.

L’ultima seduta presieduta da mister Mazzarri è iniziata con degli esercizi di mobilità, a seguire sessione di esercitazioni tecniche e dedicate al possesso palla. A chiudere l'allenamento una partitella giocata in spazi ridotti.

Ha svolto l'intera seduta con la squadra Razvan Marin, rientrato ad Asseminello dopo gli impegni con la Romania.

Luca Ceppitelli e Dalbert hanno iniziato a lavorare parzialmente con il gruppo, a parte invece Andrea Carboni e Damir Ceter.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata