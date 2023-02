Sarde a caccia di punti importanti domani (ore 14) nel campionato di Serie D. Al “Biagio Pirina” l’Arzachena cerca il riscatto contro il Pomezia. Gli smeraldini devono vincere per stare aggrappati alla zona playoff. I laziali sembrano in ripresa in questo girone di ritorno e non sono da sottovalutare (vinte due partite in trasferta su tre).

Dopo due sconfitte consecutive, la Costa Orientale Sarda non può commettere ulteriori passi falsi sul campo del Portici. Uno scontro delicatissimo in chiave salvezza.

Trasferta insidiosa anche per l’Ilvamaddalena contro il Sorrento. In questo girone di ritorno entrambe le squadre non hanno ancora vinto e hanno necessità di punti pur per obiettivi diversi.

La squadra più in salute, l’Atletico Uri, gioca alle 14.30 davanti alle mura amiche con la Lupa Frascati. Gli uomini di Massimiliano Paba inseguono il sesto risultato utile di fila. I laziali hanno vinto le ultime tre gare e puntano alle primissime posizioni.

