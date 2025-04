In mezzo al campo, con Michel Adopo, è difficile per tutti. E con lui il Verona la palla l’ha raramente vista in mediana, col centrocampista che ha fornito una prestazione di grande spessore. «Siamo contentissimi: sapevamo che era una bella opportunità per noi e l'abbiamo colta», la sua analisi dello 0-2 del Bentegodi. Che vuol dire +8 sulla zona retrocessione, anche se sulla corsa salvezza vola basso: «Sono punti importanti per la classifica, però non è finita: dobbiamo essere concentrati ancora al massimo. Restiamo umili, cerchiamo di prendere ancora altri punti e arrivare al massimo possibile».

Stasera Adopo ha trovato altri interpreti come compagni di reparto, nello specifico Makoumbou e Marin. «Avere due mezzali è meglio per le seconde palle, per essere più compatti. Poi con la palla c'è più spazio per inserirsi». Una vittoria figlia di un atteggiamento positivo: «Siamo rimasti molto concentrati, nei duelli ci siamo fatti trovare pronti. Poi, quando avevamo la palla, abbiamo creato il nostro gioco senza paura».

A sbloccarla per il Cagliari è stato Pavoletti, a chiuderla è stato Deiola. «Sono importantissimi per noi, nello spogliatoio mettono sempre la loro voce», dice Adopo, uno dei grandi protagonisti del trionfo di Verona. Che come gol è ancora a zero, ma magari riuscirà a sistemare questo dato nelle ultime quattro giornate. «Lo sto aspettando, lo spero».

