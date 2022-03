Momenti di tensione in casa Venezia alla fine del match contro la Sampdoria, vinto dai blucerchiati per 2-0 grazie a una doppietta di Caputo.

Sono infatti diventate virali sui social, facendo discutere, le immagini che immortalano l’accesa reazione del mister dei lagunari, Paolo Zanetti, nei confronti di Thomas Henry, espulso nei minuti finali dall’arbitro Orsato per doppia ammonizione.

Davanti alle telecamere di Dazn Zanetti si è infatti alzato dalla panchina, dirigendosi verso l’attaccante francese che stava uscendo dal campo per poi apostrofarlo in maniera decisamente brusca. “Ti devi stare zitto!”, gli ha gridato, tra bestemmie e parolacce, mettendogli anche le mani addosso per strattonarlo.

Alla base delle escandescenze del mister, sembra ci sia il fatto che, dopo il primo giallo rimediato a fine primo tempo, più volte Zanetti abbia ripreso il suo giocatore avvertendolo di non protestare troppo con il direttore di gara per evitare di essere espulso.

Poi di fronte al cartellino rosso – estratto dall’arbitro di Schio a risultato comunque ormai acquisito dagli ospiti – deve aver visto rosso anche lui.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata