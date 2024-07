Un’ottima Olanda piega senza troppi problemi la Romania con il punteggio di 3-0 e approda ai quarti di finale dei campionati europei di calcio. Decidono le reti di Gakpo e Malen, autore di una doppietta.

Partita senza storia all’Allianz Arena di Monaco. Dopo soli 20’ gli orange passano con il solito Gakpo, al terzo gol di Euro 2024, capocannoniere assieme al tedesco Musiala, al georgiano Mikautadze e allo slovacco Schranz. L’attaccante del Liverpool riceve palla e fulmina il portiere romeno con un gran tiro.

L’Olanda domina e nel primo tempo costruisce altre due chiare occasioni da gol, fallite entrambe da ottima posizione da De Vrij e Simons.

Nella ripresa, dopo un palo di Van Dijk, segna di nuovo Gakpo ma la rete viene annullata per fuorigioco. Ma il raddoppio è solo rinviato, all’83’ arriva a firma di Malen. Ma è ancora una volta l’attaccante del Liverpool il grande protagonista, numero sulla sinistra e palla al centro per Malen che non può sbagliare. Nel finale c’è tempo anche per il terzo gol, firmato ancora da Malen su assist di Simons.

Orange dunque ai quarti contro la vincente di Austria-Turchia. Gli altri quarti: prestigiosissimi quelli nella parte alta (Germania-Spagna e Francia-Portogallo), dalla parte degli orange c’è Inghilterra-Svizzera.

