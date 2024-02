Un autogol di Deiola costringe il Cagliari ad andare negli spogliatoi sotto 1-0 contro la Lazio.

Ranieri conferma la difesa a tre, ma lasciando in panchina Dossena e puntando su Zappa e Obert ai fianchi di Mina. Davanti, il solo Lapadula col sostegno di Viola e Gaetano. Il Cagliari si mette dietro e lascia l'iniziativa alla Lazio, che sfiora il gol prima con una carambola su angolo sventata da Scuffet e poi con un destro in corsa di Immobile e col portiere rossoblù ancora pronto a salvarsi in angolo. I rossoblù tengono i ritmi bassi, ma dalle parti di Provedel si vedono solo con un sinistro debole.

Al 26', il patatrac: il cross di Isaksen viene lisciato da Azzi e Deiola, alle sue spalle non può evitare l'autorete. La rete non scuote il Cagliari, che continua a controllare, per la gioia della Lazio che va avanti con il suo possesso palla. All'ultimo secondo, un tentativo di Lapadulaviene sventato da Provedel. Il primo tempo si chiude così con gli ospiti avanti 1-0.

QUI LA CRONACA LIVE DEL MATCH

