Anche Razvan Marin non è più un giocatore del Cagliari.

Da oggi infatti il centrocampista romeno è ufficialmente un giocatore dell’Empoli.

Dopo la fumata bianca per il trasferimento, Marin è arrivato in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nei giorni scorsi, su Instagram, aveva postato un messaggio d’addio ai supporter rossoblù: “Chiedo scusa a tutti i tifosi e alla gente che ruota attorno al club per come è andata la stagione. Non meritavate che andasse così e noi abbiamo provato a dare il 100% in ogni partita. Fa male. Ma voglio guardare avanti e sono convinto che, così come dopo la pioggia torna sempre il sole, il Cagliari tornerà presto dove merita: in Serie A”.

