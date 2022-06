Una storia su Instagram rischia di ostacolare il matrimonio tra il Cagliari e Pippo Inzaghi. Il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli, dopo aver dato il via libera per mandare Sottil all'Udinese, ha fatto sapere, appunto con una storia su Instagram, che «la nostra prima scelta è Pippo Inzaghi», con tanto di tag per l'ex bomber di Milan e Juventus, fresco di risoluzione del contratto col Brescia.

Corsa a tre

Ma il Cagliari resta favorito sull’ex bomber, anche se solo all'inizio della prossima settimana il presidente Giulini e il ds Capozucca scioglieranno le riserve per decidere il nome del prossimo padrone della panchina rossoblù. Inzaghi piace ed è anche quello col curriculum migliore, ma sul tavolo restano i nomi di Aurelio Andreazzoli e Luca Gotti (nel mirino anche dello Spezia). Tra oggi e domani i candidati saranno ancora contattati, per arrivare alla scelta definitiva. Staccati gli altri papabili (Maresca e Liverani in primis), mentre sembra destinato a fallire un tentativo per Daniele De Rossi. L'ex centrocampista della Roma, già sotto osservazione in passato, al momento sembra, infatti, intenzionato a proseguire il suo percorso di crescita nello staff azzurro di Roberto Mancini.

(al.m.)

