L'anno scorso grazie ai playoff in serie B è andata la Carrarese, arrivata alle spalle della Torres. Quest'anno sono due squadre dello stesso girone dei rossoblù a contendersi la promozione: Ternana, arrivata seconda, e Pescara, quarta alle spalle di Scotto e compagni. Un epoliogo che aumenta i rimorsi per la Torres, che ha chiuso al terzo posto abbandonando troppo presto la lotta per il primato, ma soprattutto uscendo subito dai playoff come nella stagione passata.

I risultati dei playoff confermano che è stata persa una grande occasione per arrivare a giocarsi la serie B seriamente per la prima volta, dato che i rossoblù non hanno finora mai superato il primo scontro playoff e il riferimento è anche agli spareggi del 2006 quando a eliminare la Torres fu il Grosseto.

Intanto dopo l'addio al tecnico Alfonso Greco, la società sassarese cerca di chiudere con un allenatore. I nomi a disposizione sono tanti e finora non sembra emergerne uno in particolare. La scelta è tra un giovane che però abbia almeno esperienza di playoff e uno esperto anche di serie B. Solo dopo l'ingaggio del nuovo tecnico inizierà la campagna acquisti-cessione.

