Un primo tempo senza grossi sussulti, una ripresa pirotecnica. La Torres prima piazza l’uno-due con Scotto e Nanni, poi viene raggiunta e quindi con Nanni e Guiebre scatta di nuovo avanti per la vittoria (4-2) che rende matematico il terzo posto.

Primo tempo- Prima occasione per gli ospiti al 7’ su angolo: incornata di Zagnoni che manca la porta di neppure un metro. Anche i rossoblù si fanno pericolosi su corner: Mercadante incrocia bene, ma il portiere respinge. Al 23’ scatta Guiebre a sinistra e mette in mezzo rasoterra, però Scotto manca la deviazione. Al 25’ ancora Guiebre a sinistra, mette sul lato opposto, dove Zecca fa da torre per Scotto che si fa murare la conclusione di testa da un difensore. La Torres insiste: Nanni apre a sinistra per Scotto, passaggio a Zecca e bel diagonale deviato dal portiere. Al 28’ ancora una buona palla per Scotto, ma l’attaccante da centro area non inquadra la porta. Ci prova ancora il capitano da fuori.

Secondo tempo- Nella ripresa parte di nuovo meglio il Carpi e al 57’ Guiebre contrasta il tiro dentro l’area di Casarini. Un minuto dopo splendido triangolo lungo di Scotto con Zecca e il capitano appena entrato in area fulmina il portiere con un diagonale. Passano due minuti, Mastinu recupera palla, sulla trequarti la offre a Scotto che serve a sinistra in area Nanni per il raddoppio. Al 62’ Cortesi salta Dametto entra in area e prova a dribblare anche Zaccagno che gli ruba il tempo e sventa. Gol solo rimandato, perché al 64’ Zaccagno esce fuori area per anticipare Cortesi, ma tocca male, l’attaccante riprende e segna a porta vuota.

Le squadre si allungano e il Carpi pareggia con Saporetti al 78’ su incursione a destra, deviazione fortuita di un difensore e il neo entrato si trova la palla comoda per il 2-2. Ci prova Masala da fuori all’82’: leggermente alto. Ci pensa ancora Nanni a raddrizzare le cose: all’83’ semina due difensori col dribbling stretto e va in gol. E all’89’ contropiede di Fabriani che vede sul lato opposto Varela, controllo sul fondo, passaggio arretrato per l’accorrente Guiebre ed è 4-2.

