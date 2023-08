Una buona notizia attesa e una buona notizia meno attesa: arriva il difensore Giacomo Siniega, ma non in prestito perché la Torres ha rilevato il cartellino dall'Empoli. Alto 186 cm, difensore centrale capace di giocare anche da "braccetto" nella difesa a tre, Siniega è nato a Carrara nel 2001 e quindi è un fuori quota.

Il neo giocatore rossoblù si è formato calcisticamente nel Settore Giovanile della Fiorentina con cui è arrivato a disputare il campionato Primavera. Dalla stagione 2020/2021 il suo cartellino è di proprietà dell'Empoli che lo ha girato in prestito prima al Grosseto e - nella stagione scorsa - al San Donato Tavarnelle. In due stagioni 66 presenze in serie C e una rete.

In curriculum anche 5 presenze nella Nazionale italiana giovanile.

© Riproduzione riservata