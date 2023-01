Giocare alla pari col Cesena non è bastato per evitare la terza sconfitta di fila al “Vanni Sanna” dove la squadra sassarese non segna da cinque giornate e ha raccolto la miseria di un punto. Il vantaggio sui playout è sceso a 2 punti e domenica nella trasferta contro l'Imolese è già una gara da guai ai vinti.

Cosa manca per migliorare i risultati? Qualità e rapidità nella fase offensiva, lacuna che emerge prepotentemente dopo il nuovo infortunio a Ruocco e la perdita di Sanat.

Urge capire se il nuovo infortunio a Ruocco è recuperabile nel giro di due-tre settimane e se lo stesso lasso di tempo può bastare per rimettere Scotto in pista. Senza questi due giocatori il reparto offensivo si regge solo su Scappini e Diakite, dal momento che Luppi finora non ha portato un contributo sufficiente.

Per questo la società sassarese resta vigile sul mercato. Il tecnico Stefano Sottili è stato chiaro su obiettivi e mercato: “Dovremo lottare e soffrire per la salvezza sino alla fine. La rosa non manca di quantità, quindi se la società riesce a prendere giocatori migliori di quelli che ci sono adesso, ben venga, altrimenti io alleno questi e punto su questi, e credo che un'identità il gruppo la stia già mostrando”.

