Ancora una vittoria per la Primavera del Cagliari che continua a regalare grandissime gioie ai propri tifosi. Questo pomeriggio i rossoblù hanno conquistato altri tre punti a discapito del Bologna, proseguendo la scalata in classifica. Forse non il match più bello giocato da Vinciguerra e soci, ma si è comunque portato a casa il massimo risultato possibile, esattamente come ha ricordato anche il tecnico Fabio Pisacane nel post gara: «Sapevamo che oggi contava solo una cosa: vincere. L’abbiamo fatto con sacrificio, compattezza e spirito di gruppo. È una vittoria che pesa, perché arrivata in un momento in cui ogni punto vale doppio. Non è sicuramente stata una partita spettacolare ma era una partita da vincere e oggi abbiamo dimostrato maturità: questo è un gruppo che ha fame e che non ha mai mollato».

Battere il Bologna quest'oggi dà una marcia in più ai giovani di Pisacane che sanno che ora più che mai bisogna premere sull'acceleratore, senza però perdere la giusta concentrazione. Due sfide a disposizione per provare ad accalappiare il sesto posto in classifica e qualificarsi per i playoff scudetto. Tutto può ancora succedere, ma l'umiltà e il lavoro devono essere sempre alla base di tutto: «Ora restano due finali: ci siamo, ci crediamo e ce la giocheremo fino all’ultimo secondo, noi siamo ancora in piedi, con gli occhi accesi. Non facciamo calcoli, pensiamo alla prossima come se fosse l’ultima. La fiammella è accesa e finché c’è, daremo tutto per tenerla viva. Adesso, stacchiamo due giorni poi da martedì mettiamo l’Atalanta nel mirino». Appuntamento dunque a domenica, ore 13, in quel di Bergamo per un incontro tutto da gustare contro la Dea.

