Sarà Psg-Inter la finale di Champions League, sabato 31 maggio alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Dopo il trionfo, memorabile, per 4-3 ai tempi supplementari dei nerazzurri contro il Barcellona (andata 3-3) sono stati i parigini a qualificarsi nel ritorno della seconda semifinale, battendo 2-1 l’Arsenal dopo il successo per 0-1 di otto giorni fa a Londra all’andata.

Cominciano fortissimo i Gunners, al 3' colpo di testa di Rice di un soffio a lato e all'8' miracolo di Donnarumma su tiro dal limite di Ødegaard. Dopo il quarto d'ora il Psg cresce e prende un palo con una splendida conclusione di Kvaratskhelia, al 17'. Il vantaggio è di un altro ex Napoli, Fabián Ruiz, che al 27' controlla al limite e con un gran sinistro supera il portiere dell'Arsenal Raya.

Nella ripresa ancora Donnarumma protagonista, al 63' per togliere dall'incrocio un sinistro a giro di Saka. Sul successivo corner contropiede, tiro di Hakimi e deviazione di Saliba. Dopo oltre un minuto d'attesa, il Var richiama l'arbitro Zwayer al monitor: non, come si pensava inizialmente, per un contatto nell'area del Psg con Kvaratskhelia protagonista, bensì per un tocco di mano di Saliba sul tiro di Hakimi. È rigore, ma Vitinha calcia malissimo e Raya para (69’).

Poco male per il Psg, che raddoppia al 72' con una conclusione potente di Hakimi, ex Inter, dopo uno scambio in area. Tre minuti dopo una disattenzione difensiva porta Saka a saltare Donnarumma e fare 2-1, ma per l'Arsenal è troppo tardi.

© Riproduzione riservata