Il Cagliari rischia di perdere Florinel Coman per la partita di sabato (ore 15) in casa del Como. L’attaccante, acquisto della sessione invernale di calciomercato, oggi non si è allenato con il gruppo: per lui lavori individuali, in quanto deve smaltire un fastidio al tendine d’Achille del piede sinistro. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se potrà essere convocato per l’anticipo del Sinigaglia: a oggi, Coman collezionato 9 presenze e un gol (all'esordio col Parma) in 258'.

Oltre a Coman è fermo anche Yerry Mina, ormai da due settimane per la lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia destra. Per il difensore colombiano prosegue il programma di terapie, di sicuro non ci sarà in Como-Cagliari.

La seduta al Crai Sport Center di Assemini è cominciata in palestra, con un lavoro dedicato allo sviluppo della forza. Il gruppo agli ordini di Davide Nicola si è poi trasferito in campo per svolgere delle esercitazioni di attacco contro difesa, in superiorità e inferiorità numerica. A chiudere la sessione una serie di partitelle giocate ad alta intensità. Domani si replica sempre di mattina.

Dal Giudice Sportivo, dopo la quartultima giornata di Serie A, nessuno squalificato per Como-Cagliari. I giocatori fermati sono Nicolò Zaniolo (Fiorentina, due giornate), Isak Hien (Atalanta), Lorenzo Colombo (Empoli), Morten Thorsby (Genoa), Elseid Hysaj (Lazio) e Rafael Leão (Milan).

© Riproduzione riservata