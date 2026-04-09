Un grave incidente ha turbato la serenità di Ghilarza alla vigilia della processione di Sant'Isidoro. Stamattina, intorno alle 9, un cavallo tenuto al pascolo nelle campagne di "Pardu", ha scavalcato il muro di cinta e si è diretto verso la strada provinciale n 15, in via del Mandrolisai, nei pressi di Su Cantaru alla periferia del paese.

Inevitabile l'impatto con un'auto che transitava in quel momento, gravi i danni alla vettura ma il proprietario è rimasto illeso. Gravissime invece le ferite per il cavallo, che ha provato più volte a rialzarsi ma alla fine è stato abbattuto. Il servizio veterinario della Asl di Oristano, dopo visite accurate, hanno infatti constatato che non c'era più nulla da fare.

L'animale era di proprietà di Francesco Sini, giovane cavaliere ghilarzese, rimasto particolarmente scosso per l' accaduto considerato l'affetto che nutriva nei confronti dell’animale.

I carabinieri della radiomobile di Ghilarza subito intervenuti sul posto hanno effettuato i primi rilievi e regolato il traffico, raggiunti dai soci dell'Associazione Ippica ghilarzese, guidata da Raffaele Sini, fratello del proprietario del cavallo.

La festa di Sant'Isidoro, una delle più importanti del mondo agro-pastorale, si svolgerà dunque con un velo di tristezza a causa di questo episodio, visto che è ormai tutto pronto per la celebrazione religiosa più importante dell’anno che coinvolge tutto il mondo agropastorale.

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