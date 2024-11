L’Olbia avrebbe presentato il foglio di via a La Rosa, Anelli, Santi, Costanzo e De Grazia: questi i primi giocatori convocati in sede dal presidente Guido Surace.

Un incontro avvenuto questa sera, a neanche 24 ore di distanza dalle dichiarazioni del nuovo allenatore dei bianchi Zé Maria, che ieri, nel post partita con la Costa Orientale Sarda, ha svelato di avere ottenuto dalla proprietà turco-svizzera “carta bianca”, e per questo deve aver iniziato a muoversi per liberare alcune caselle in vista della riapertura del mercato, il 2 dicembre.

A oggi l’Olbia ha 30 giocatori in rosa, con un monte ingaggi che si aggirerebbe intorno al milione e 200mila euro. Ritoccare la squadra, che (non un dettaglio) è penultima in classifica con 7 punti dopo le prime 12 giornate del campionato di Serie D, ci sta, ma stupiscono i tempi e le modalità, senza contare che tra i giocatori che sarebbero stati convocati per rescindere il contratto ci sono il capitano, l’olbiese doc La Rosa, e Costanzo e De Grazia, tra i migliori visti in campo finora e autori di 4 degli 11 gol segnati dai galluresi.

Ai titoli di coda anche l’avventura sulla panchina dell’Under 19 di Mario Isoni, ex portiere, che era stato chiamato a guidare la prima squadra tra l’esonero di Marco Amelia e l’arrivo di Lucas Gatti.

