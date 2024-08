Tredici anni dopo Salvatore Sirigu torna al Palermo: il portiere sardo, 37 anni, ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

Dopo la prima esperienza in rosanero, protagonista dell'era del presidente Maurizio Zamparini, Sirigu ha conquistato tanti allori con la maglia del Paris Saint Germain e ha fatto parte del giro azzurro come componente anche della spedizione che ha conquistato gli Europei 2021 con l'allora commissario tecnico Roberto Mancini. Ora, svincolato al termine dell'ultima stagione, è stato messo sotto contratto dal ds del Palermo, Morgan De Sanctis (ex portiere), dopo il grave infortunio patito da Alfred Gomis alla prima giornata del campionato di Serie B.

Sirigu comporrà la coppia di portieri rosanero con Sebastiano Desplanches, titolare designato.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata