Sirene turche per Diego Godin. Potrebbe essere il Besiktas a togliere le castagne dal fuoco a Tommaso Giulini e far risparmiare al club un ingaggio che – è stato detto chiaramente dalla dirigenza – la società non si può permettere.

Secondo As il centrale uruguaiano ex Atletico e Inter è un obiettivo concreto del Basiktas, che tralaltro nella prossima stagione disputerà la Champions League e dunque per questo potrebbe attarre il difensore rossoblù.

Godin e' legato al Cagliari da un anno di contratto piu' un'opzione per la prossima stagione, il Besiktas sarebbe disposto a garantirgli un 2+1 con un ingaggio vicino a quello attuale, circa tre milioni di euro.

Un’offera che può far gola all’ormai 35enne Godin.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata