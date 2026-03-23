Serie D, per l'Olbia il punticino col Cassino è da “bicchiere mezzo vuoto”Corda: «Per salvarsi serve un ruolino di marcia importante»
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In una settimana, l’Olbia passa dalla prestazione maiuscola sfoderata contro l’Ischia in trasferta alla peggiore partita della stagione offerta in casa contro il Cassino ultimo della classe. Non stupisce che a Ischia abbia vinto 3-1 e al Nespoli, ieri, pareggiato 0-0.
Al di là dei meriti dell’avversario, mai arrendevole e pericoloso in diverse occasioni, soprattutto nel primo tempo, il risultato dell’11ª giornata di ritorno del campionato di Serie D è il frutto di una gara opaca, priva di grinta e di idee, tanto che tra i pochi che si salvano c’è Testagrossa, autore di un paio di parate che hanno quantomeno permesso ai bianchi di non perdere.
Per salvarsi l’Olbia, terzultima con 28 punti e 6 di distanza dall’Anzio, con cui al momento giocherebbe lo spareggio, ma anche dal Budoni, attualmente fuori dai playout, non può permettersi di – parafrasando i tifosi presenti ieri al Nespoli – «passeggiare in campo». Intervenuto in sala stampa, il direttore dell’area tecnica Ninni Corda è stato chiaro: «Per raggiungere l’obiettivo serve un ruolino di marcia importante: per me il bicchiere oggi è mezzo vuoto». Gli argomenti nella settimana che porta al derby col Monastir non mancheranno.