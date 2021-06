Finisce tra oggi e domani il campionato di Serie D.

Solo due le gare importanti per la classifica. Sono quelle che si giocano domani a Muravera e a Lanusei. A Muravera arriva la Torres disperata che si gioca l'intera stagione. A Lanusei, ecco il Nola, penultimo della classe con un punto in meno della Torres.

I sassaresi devono vincere per avere la certezza della salvezza. Che può comunque arrivare (anche perdendo col Muravera), se il Lanusei batterà il Nola. Insomma si decide tutto in Sardegna. Oggi si anticipano Monterosi-Carbonia e Latte Dolce-Giuliano. Il Monterosi è già in Serie D; il Carbonia, salvo da tempo, protagonista di una grande stagione, vanta un bel primato: è l'unica squadra ad aver battuto quest'anno la capolista Monterosi. Il Latte Dolce sulla carta ha un compito facile contro il Giugliano, ultimo della classe, da tempo retrocesso in Eccellenza.

Domani Muravera-Torres sarà arbitrata da Zanotti di Rimini; Lanusei-Nola da Nigro di Prato. Si gioca anche Afragolese-Arzachena, gli smeraldini sono già salvi.

