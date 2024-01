Andrea Bianchimano è ufficialmente un giocatore dell’Olbia: lo comunica la società attraverso una nota, che è stata emessa stamattina.

Il comunicato dell’Olbia Calcio: «La società comunica di aver acquisito dalla società AC Renate i diritti alle prestazioni sportive del classe ‘96 Andrea Bianchimano sino a giugno 2025. 196 cm, destro di piede, dalla Primavera del Milan Andrea passa alla Reggina, poi Perugia, Catanzaro, Lucchese e Renate, sino ad arrivare a rinforzare il reparto avanzato dei Bianchi. Auguri Andrea, e Benvenuto tra i Guardiani del Faro!».

Il 27enne attaccante di Carate Brianza arriva dunque in Gallura a titolo definitivo, e si candida a esordire domenica a Sassari contro la Torres nella sfida della 3ª giornata di ritorno del campionato di Serie C. Un appuntamento che, al di là del valore del derby, per i bianchi, penultimi in classifica, potrebbe pesare, e non poco, anche in ottica salvezza.

© Riproduzione riservata