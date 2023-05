L’Olbia annuncia che l’allenatore della prossima stagione, ottava consecutiva in Serie C, non sarà Roberto Occhiuzzi.

Con una nota ufficiale, il club conferma le voci circolate nell’ultima settimana sulla possibilità che le strade si separassero. “La Società rende noto che il rapporto professionale intrapreso con il tecnico Roberto Occhiuzzi non proseguirà nella stagione 2023/2024”, recita il comunicato emesso oggi, all’ora di pranzo, dall’Olbia Calcio, che riporta anche il commento del direttore sportivo dei bianchi Tomaso Tatti. “Dopo esserci confrontati al termine del campionato e aver ragionato a mente fredda sul futuro, abbiamo ritenuto che la scelta migliore fosse di prendere strade diverse”, spiega il diesse dei galluresi, senza specificare le ragioni del mancato rinnovo. O, meglio, della “rottura”.

“Nel suo lavoro e in quello dello staff e di tutta la squadra la società ha avuto costante e piena fiducia, anche quando le cose non giravano per il verso giusto”, aggiunge Tatti, che conclude rivolgendo a Occhiuzzi “i migliori auguri per il futuro e i ringraziamenti per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrati e più in generale per un pezzo di strada fatto insieme che ha dato tanto all'Olbia come società e a lui come tecnico”.

Sul fronte societario, restano buone le dichiarazioni del presidente Alessandro Marino sulla volontà di “ascoltare le proposte di acquisizione del club”. Ma intanto qualcosa si muove, ed evidentemente non solo sul piano delle pratiche per l’iscrizione al prossimo campionato.L’Olbia annuncia che l’allenatore della prossima stagione, ottava consecutiva in Serie C, non sarà Roberto Occhiuzzi.

© Riproduzione riservata