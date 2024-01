Andrea Schiavone è il primo colpo del mercato di riparazione dell’Olbia: il centrocampista torinese, classe 1993, arriva in Gallura da svincolato.

La presentazione ufficiale dovrebbe andare in scena domani, a opera del presidente Alessandro Marino in persona, nella sede del club, durante la consueta conferenza stampa di inizio anno. Nella quale il numero uno dei bianchi potrebbe annunciare anche un secondo acquisto. Magari l’attaccante tanto agognato dai tifosi, necessario come il pane per tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

Intanto, Schiavone si è unito al gruppo che ha ripreso ad allenarsi oggi al Geovillage, dopo la sosta invernale del campionato di Serie C, agli ordini di Leandro Greco, con cui ha lavorato già l’anno scorso al Sudtirol: per il mediano scuola Juve, che vanta trascorsi importanti in Serie B e una quindicina di presenze in Serie A con la maglia della Salernitana nella stagione 2021/22, si prospetta un contratto fino al giugno. Da vedere se sarà in campo domenica a Cesena, da ex, nel match con la capolista che inaugura il 2024 e il girone di ritorno dell'Olbia.

