Una buona prestazione e diverse occasioni da rete non bastano all’Olbia per ritrovare il successo: al “Nespoli” passa l’Ancona, col minimo scarto grazie alla rete di Energe a 10’ dalla fine, e ai bianchi non resta che un pungo di mosche in mano. E masticare amaro.

All’indomani della 6ª giornata di Serie C, la squadra di Leandro Greco pareggia il conto dei risultati con 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, un dato che vale quota 8 in classifica e ancora la top ten del girone B ma che ben fotografa il torneo, in cui, se le grandi stentano, per le altre è anche più dura. E poi c’è la Coppa Italia: mercoledì l’Olbia è attesa a Sassari per il derby con la Torres, capolista a punteggio pieno del girone B e a segno in campionato al “Nespoli” a metà settembre 3-0, e l’appuntamento andrà onorato come si deve. «Al di là del valore del derby, la Coppa Italia per noi è importante per dare continuità all’atteggiamento e alla mentalità sulla quale stiamo lavorando da luglio», ha spiegato Greco ieri, nel post partita con l’Ancona.

Così, con questi presupposti, i bianchi sono tornati al lavoro stamattina. Poi, dopo il derby di Coppa, si penserà alla Virtus Entella, da affrontare domenica in trasferta. Una trasferta nella quale, oltre agli infortunati Boganini, Mordini, Dessena e Zanchetta, Greco dovrà rinunciare anche a Corti, espulso ieri a fine partita con rosso diretto.

