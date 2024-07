Un'ala per far volare ancora la Torres, orfana di Francesco Ruocco. E Muhamed Varela Djamanca è un giocatore altrettanto pericoloso con le sue accelerazioni e incursioni. Arriva in prestito dalla Reggiana, dove ha contribuito due stagioni fa alla promozione in serie B (23 presenze e 4 reti) e l'anno scorso al buon campionato nella serie cadetta, con 28 partite ma un solo gol.

«Sono sceso di categoria perché è la Torres e perché qui posso rilanciarmi» ha detto il neo rossoblù Varela. A Sassari ritrova il tecnico Greco che lo ha allenato nella splendida stagione di Lanusei: 13 gol e 6 assist in serie D. Cifre praticamente replicate nella stagione successiva col Gladiator.

Un'ala esplosiva e ficcante, così lo hanno conosciuto i tifosi sardi (ha giocato pure con San Teodoro e Budoni), lui aggiunge: «Nel frattempo sono cresciuto e ho aggiunto qualcosa, ma lo vedrete in campo».

