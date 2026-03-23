Quella che sembrava una gara scontata contro il fanalino di coda della serie C femminile, ancora a zero punti, correva il rischio di trasformarsi in un trabocchetto. La Women Torres è arrivata al match contro la Solbiatese con qualche assenza e durante la gara ha perso pure il capitano Sotgiu e Picchirallo. Lo 0-0 finale consente comunque di mettere al sicuro la salvezza, perché anche l'Atletico Uri pareggia e il distacco di 12 punti non è più colmabile dall'Uri che ha solo tre gare da giocare.

La squadra sassarese ha iniziato con autorità andando al tiro con Dahine (al 7') che però non è riuscita ad angolare la traiettoria. Dopo 18' capitan Sotgiu è costretta ad abbandonare il campo per infortunio. Mister Riu mescola le carte, spostando Carboni in avanti e Deiana, non al meglio, tra i pali. Ed è proprio la numero 58, al 28' a prendersi la scena con un intervento miracoloso sulla conclusione dal limite dell'area di Iraci.

Al quarto d'ora della ripresa proteste rossoblù per un atterramento in area di Loupattij sul quale l'arbitro sorvola. Al 68'angolo di Marelli che prende una deviazione strana sbattendo sul lato esterno della traversa. Al 70' il portiere ospite respinge il tiro di Dahine. La Solbiatese gioca l'ultimo quarto d'ora in dieci per l'espulsione del portiere che esce fuori area e tocca con le mani.

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