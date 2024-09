Ancora un pareggio casalingo per la Torres che ha perso brillantezza: 1-1 in rimonta su un Pineto coriaceo che nel primo tempo è andato in vantaggio con punizione di Bruzzaniti.

Nel secondo tempo i rossoblù sono venuti fuori e hanno pareggiato con Fischnaller ma non sono poi riusciti a piazzare il colpo del ko.

Il tecnico Greco cambia sei giocatori rispetto al match col Milan Futuro. Dopo 5 minuti esce per infortunio muscolare Brentan ed entra Masala. La Torres fatica contro il pressing del Pineto che aiutata da un arbitraggio mediocre interviene duro e perde tempo appena può. Nanni si batte benino in avanti, ma i rifornimenti per lui e le altre punte sono scarsi e imprecisi. Gli ospiti passano al 31’ su punizione da 30 metri di Bruzzaniti: bassa, potente e angolatissima a sinistra. La Torres non riesce a tirare in porta e nel recupero il Pineto va vicino al raddoppio con un tiro in corsa di Bruzzaniti che Zaccagno respinge.

Secondo tempo decisamente migliore: subito Fischnaller verticalizza a sinistra per Goglino il cui tiro però viene spedito in angolo dal portiere. Doppio cambio e proprio Scotto lancia Fischnaller al 53’: la punta altoatesina scatta e sigla il pareggio.

Nel finale mischia in area sassarese e la difesa si salva in qualche modo. Nel recupero Fischnaller tira in corsa ma il portiere respinge.

