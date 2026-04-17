Serie C: la Torres ospita il Gubbio e punta alla vittoria che vale la salvezza direttaIl tecnico Greco: «Questa è una gara che come motivazioni si prepara da sola»
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La Torres ha la palla del match ball che vale la salvezza diretta senza passare per i playout. Sabato notte al "Vanni Sanna" (inizio 20.30) arriva il Gubbio. Se i rossoblù vincono restano in C senza bisogno di fare lo spareggio col Pontedera, ormai condannato perché ha un divario dalla quartultima che resterà superiore agli 8 punti. La squadra sassarese è salva pure se pareggia e fanno altrettanto Bra e Sambenedettese, impegnate rispettivamente con Ternana e Pontedera.
Il tecnico Alfonso Greco è sereno e fiducioso: «Ci siamo allenati come sempre, i ragazzi hanno ormai metabolizzato il lavoro e vogliono prendersi il premio di un cammino meraviglioso. Questa è una gara che si prepara da sola come stimoli e motivazione. Sono sicuro poi che i nostri tifosi ci sosterranno numerosi come hanno sempre fatto quando le partite contavano».
Uomini contati in difesa: mancheranno Idda per squalifica e Nunziatini perché non ha recuperato dal problema fisico che lo ha fermato dopo il primo tempo di Pineto. Per il ruolo di braccetto sinistro della difesa sono in lizza Fabriani e Liviero.