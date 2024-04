Occorre cancellare subito la sconfitta di Gubbio e rendere inattaccabile il secondo posto. Forse anche matematicamente, se la Carrarese non andrà oltre il pareggio con la Recanatese. Col conforto del pubblico del "Vanni Sanna" la Torres ospita domani alle 14 la Fermana.

Come tutti gli scontri da testa-coda bisogna stare attenti perché i marchigiani sono alla disperata ricerca dei punti che le consentano di evitare la retrocessione diretta e giocarsi la salvezza nei playout. Del resto all'andata è finita 1-1 (Ruocco ha risposto nella ripresa a Misuraca) e già il precedente suggerisce quanto non sia una gara scontata.

Il tecnico Greco recupera dalla squalifica il regista Giorico ma è senza il trequartista Mastinu, fermo per l'infortunio rimediato a Gubbio. In attacco ballottaggio tra Fischnaller, ex della Fermana, e Diakite.

