La Torres ha comunicato di aver completato e depositato «regolarmente tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2026/2027, girone B».

La società sassarese ha ringraziato «le istituzioni e gli enti del territorio che hanno collaborato con disponibilità e tempestività». Nel frattempo sono iniziati i lavori per risistemare il disastrato manto erboso dello stadio “Vanni Sanna”.

Il termine ultimo per presentare la documentazione, la fideiussione di 350 mila euro e la situazione dell'impianto sportivo era il 16 giugno. Tra le curiosità: la prima società ad avere depositato la domanda di iscrizione per il campionato è stata Trento, che già il 28 maggio aveva dato l'annuncio.

Da ricordare che è stata già esclusa la Ternana per fallimento. La società umbra, inserita nel girone dei rossoblù sassaresi, era stata anche tra quelle che aveva speso di più sul mercato.

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