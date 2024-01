Bella a tratti ma anche sprecona, la squadra sassarese vince "solo" 3-2 una gara che avrebbe potuto chiudere con più tranquillità se fosse stata più pratica. Riprende quindi la marcia al "Vanni Sanna" dei rossoblù di Greco che davvero rappresentano l'unica rivale del Cesena per la promozione diretta.

La cronaca - Subito grande azione in velocità della Torres aperta da Mastinu, a sinistra Liviero crossa e dalla parte opposta incrocia Fischnaller di testa e Ricci la salva sulla linea a portiere battuto mandando la palla sul palo.

Al 4' avanza Mastinu centralmente che serve Ruocco a sinistra, il rossoblù entra in area e tira sul primo palo ma senza forza, blocca Meli. Subito dopo cross Liviero e tuffo di testa di Scotto che non inquadra la porta.

La Torres gioca benissimo: Fischnaller in area a sinistra mette in mezzo dove incorna Ruocco ma la conclusione è centrale. Ancora i rossoblù con Scotto che al 9' si aggiusta la palla e spara dal limite di collo pieno, deviazione e il portiere ospite vola per impedire la rete, che però arriva al 10' su angolo, dove il difensore Dametto incorna la sfera schiacciandola a terra per un tiro imparabile.

Alla Recanatese basta un'azione per pareggiare: scatta l'ex Cagliari Melchiorri in posizione sospetta di fuorigioco e da sinistra serve al centro Lipari che beffa l'esterno Liviero e in corsa segna.

La Torres ritorna in vantaggio con un pezzo di bravura di Mastinu che da posizione di centro-destra avanza e dai 20 metri lascia partire un bolide imparabile. Al 33' Zecca scambia con Giorico a destra e da posizione decentrata calcia un diagonale che esce di mezzo metro.

Al 40' su passaggio di Scotto liscio di un difensore e Fischnaller in area da destra tira forte ma il portiere respinge.

La ripresa si apre con un traversone basso da destra ma sul lato opposto Scotto non riesce a colpire la palla.

Al 51' splendido colpo di testa di Fischnaller che libera Scotto: il capitano scatta da solo ma tira sul palo sinistro.

Rischia la squadra sassarese al 58' su un lancio lungo per Melchiorri e deve uscire fuori dall'area di piede Zaccagno.

La Torres cincischia troppo, perde palla al 61' e su un tiro solo deviato da Zaccagno si avventa Melchiorri che ristabilisce la parità. Il tecnico Greco fa tre cambi e la Torres ritrova il vantaggio su angolo sinistro dove è Idda a incornare per il 3-2. Legittime le proteste della Torres al 69' su una trattenuta in area ai danni di Ruocco servito da Fischnaller.

Il nuovo acquisto Zambataro si presenta al 72' con stop in area dal fondo sinistro e cross che il portiere smanaccia per evitare guai.

Al 90' Goglino si libera di due difensori e da sinistra crossa: in area piccola Ruocco colpisce ma la palla finisce sul palo sinistro.

I peggiori - Liviero e Scotto. L'esterno sinistro inizia facendo fuoco e fiamme sulla fascia sinistra, ma col passare del tempo spinge meno e ha qualche difficoltà nelle chiusure. Il capitano gioca con la febbre e prova a dare tutto, a volte eccedendo nelle finezze. Bello il tiro nel primo tempo dove è bravo il portiere a deviare una traiettoria mutata per la deviazione di un suo compagno di squadra. Non da Scotto l'errore nella ripresa dopo l'assist dopo l'assist di testa di Fischnaller che lo porta a tu per tu da solo col portiere. Andava tolto qualche minuto prima perché era davvero in riserva.

I migliori - Dametto e Idda, qualche sofferenza dietro, ma anche un gol a testa per i due difensori che lasciano il segno in una gara difficile non solo perché si riprendeva dopo oltre due settimane di stop ma anche perché pioggia e campo pesante falsavano alcuni passaggi. La rete compensa ampiamente qualche piccola incertezza.

