Tra due mesi si parte con la nuova stagione di serie C. La Lega Pro ha reso note le date. Il campionato, il quarto di fila per la Torres nella Terza Serie, prenderà il via domenica 24 agosto.

Sono previsti tre turni infrasettimanali ancora da definire, mentre la sosta è programmata per domenica 28 dicembre. Il campionato chiuderà il 26 aprile 2026 e quindi scatteranno subito i playoff.

Stabilito anche il via alla Coppa Italia: domenica 17 agosto si giocherà il primo turno eliminatorio. Va ricordato che chi vince la Coppa Italia accede direttamente alla fase nazionale dei playoff per la promozione in serie B.

Da definira ancora i gironi, ma la squadra sassarese dovrebbe restare in quello B che avrà probabilmente come novità l'inserimento dell'Inter Under 23.

© Riproduzione riservata