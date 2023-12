Ha fatto cento nella gara più bella degli ultimi 15 anni: a Cesena, davanti a oltre 13 mila spettatori, ma soprattutto davanti a 700 tifosi rossoblù. Gigi Scotto ha tagliato il prestigioso traguardo della tripla cifra in maglia rossoblù nel pareggio per 1-1 con la capolista.

Sassarese, classe 1990, oltre 400 partite tra serie D e serie C, Scotto aveva già giocato per la squadra della sua città dal 2015 al 2016. Dopo le stagioni a Rieti, Mantova e Latte Dolce è stato richiamato dalla nuova dirigenza Aninsula due estati fa. Un infortunio lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per oltre 9 mesi nel 2022. Ha saputo caparbiamente riprendersi ed è rientrato in campo.

Non guardate solo i gol (oltre 30 alla Torres Coppa Italia compresa) e non fermatevi solo alle giocate e agli assist, Scotto è una delle anime della squadra per combattività, grinta, voglia di lottare. A volte magari anche troppa, ma in queste caratteristiche meglio abbondare e trasmettere ai compagni, che vivere di calcoli. Non a caso è stato nominato capitano.

© Riproduzione riservata