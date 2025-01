Giornata numero ventidue per il campionato di Serie A, la terza del girone di ritorno. Dopo Torino-Cagliari c’è il big match Napoli-Juventus, per le prime due inseguitrici dei partenopei impegni in trasferta per Atalanta (a Como) e Inter (a Lecce). Ecco il programma delle partite di questo turno, con risultati e marcatori.

Venerdì 24 gennaio

Torino-Cagliari (ore 20.45)

Sabato 25 gennaio

Como-Atalanta (ore 15)

Napoli-Juventus (ore 18)

Empoli-Bologna (ore 20.45)

Domenica 26 gennaio

Milan-Parma (ore 12.30)

Udinese-Roma (ore 15)

Lecce-Inter (ore 18)

Lazio-Fiorentina (ore 20.45)

Lunedì 27 gennaio

Venezia-Verona (ore 18.30)

Genoa-Monza (ore 20.45)

Classifica Serie A

Napoli 50

Inter 47 *

Atalanta 43

Lazio 39

Juventus 37

Fiorentina 33 *

Bologna 33 *

Milan 31 *

Roma 27

Udinese 26

Torino 23

Genoa 23

Como 22

Cagliari 21

Empoli 20

Parma 20

Lecce 20

Verona 19

Venezia 15

Monza 13

* una partita in meno

