Il difensore della Roma Marash Kumbulla è stato squalificato per due turni dal giudice sportivo di Serie A per il calcio assestato ad un avversario del Sassuolo al 47' del primo tempo, gesto che gli è costato l'espulsione.

Il giocatore albanese dovrà pagare anche una ammenda di 5 mila euro.

Sempre in relazione all'ultimo turno di campionato dovranno scontare una giornata di stop Giroud (Milan), Rincon (Sampdoria), Tressoldi (Sassuolo) e Vecino (Lazio).

Serie B

Dal giudice sportivo di Serie B nessuno stop per i giocatori del Cagliari, anche se Goldaniga va in diffida. Ha squalificato complessivament eundici giocatori, tutti per una giornata, al termine del 29° turno di campionato. Si tratta di Branca (Cittadella), Tello (Benevento), Bellemo (Como), Di Cesare (Bari), Fiordilino (Sudtirol), Maiello (Bari), Marras (Cosenza), Rigione (Cosenza), Rispoli (Cosenza), Rohden (Frosinone), Sohm (Parma).

Due turni di stop invece per il tecnico del Palermo Eugenio Corini «per avere, al 42' del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, rivolto espressioni offensive all'allenatore della squadra avversaria ed indirizzato critiche irrispettose al Quarto Ufficiale» e una giornata di squalifica all'allenatore del Benevento Roberto Stellone «per avere, al 6' del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale» e a quello del Cittadella Edoardo Gorini.

