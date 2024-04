Salernitana in B assieme a una tra Frosinone e Sassuolo. Ma fortemente ad alto rischio resta anche la situazione di Empoli e Verona.

Sarà questo il verdetto del campionato di Serie A secondo i bookmakers.

A sei giornate dalla fine Fairplaysportsmedia ha confrontato le “quote retrocessione” delle squadre che si trovano attualmente “invischiate” nella parte bassa della classifica, basandosi su quanto riportato dal sito Superscommesse.

Per i bookie la Salernitana - fanalino di coda con soli 15 punti – è ormai condannata, tanto che non viene nemmeno quotata. Le discese in cadetteria di Frosinone e Sassuolo vengono invece quotate rispettivamente 1,90 e 2.

Guardando gli altri 5 club coinvolti nella lotta per non retrocedere, il ritorno in B dell’Empoli viene dato a 2,25, quello del Verona a 2,78 e quello dell’Udinese a 4,75.

Molto più alte le quote “offerte” per la retrocessione di Cagliari e Lecce: la discesa in B dei rossoblù viene quotata in media 7,50, quella dei salentini addirittura a 9.

(Unioneonline)

