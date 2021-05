Leonardo Semplici è soddisfatto, praticamente al settimo cielo dopo la vittoria per 3-1 sul campo del Benevento nella sfida salvezza di oggi.

"Una vittoria importante in un campo difficile”, dichiara ai microfoni di Sky Sport.

"Abbiamo sofferto, la squadra è cresciuta e abbiamo fatto dei risultati che ci siamo meritati, come oggi, complimenti ai ragazzi”, continua il tecnico analizzando la partita.

"Siamo partiti bene, poi loro hanno preso campo e abbiamo rischiato un paio di situazioni. Nel secondo tempo abbiamo cambiato (difesa a 4 con l’ingresso di Zappa per Carboni, ndr) e ci siamo espressi meglio, riuscendo a proporre di più”.

Ma è preso per abbassare la guardia, avverte: “Non siamo ancora salvi, ci sono altre tre partite da giocare”.

Inevitabile un commento sull’episodio del rigore prima assegnato poi tolto da Doveri per il contatto tra Asamoah e Viola: "Non sono riuscito a capire granché del rigore dalla panchina ma se l'arbitro ha giudicato cosi' evidentemente dalle immagini non ha visto il contatto".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata