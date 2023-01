Marco Sau potrebbe giocare ancora in Serie B.

Dopo che in estate l’attaccante di Tonara era stato accostato ai due club sardi di Lega Pro (prima all’Olbia e poi alla Torres, molto più ai sassaresi in verità, visto che la trattativa non è andata in porto proprio quando il club presieduto da Stefano Udassi era convinto di averla praticamente chiusa), è finito nel mirino di Venezia e Cittadella.

Sau, 35 anni, è svincolato e sarebbe alla finestra in attesa di una proposta.

Entrambe le formazioni lottano per la salvezza: in arancioneroverde, nel caso si accasasse davvero in Laguna, Sau raggiungerebbe Luca Ceppitelli, ex capitano del Cagliari e suo amico.

