Cagliari senza Makoumbou fermato per un turno dopo l’espulsione all’Olimpico, ma anche il Sassuolo dovrà fare i conti con assenze pesanti nella partita di lunedì sera della Domus, quando i sardi affronteranno nella 15esima giornata di campionato la squadra di Dionisi.

I neroverdi dovranno fare a meno di Daniel Boloca e Domenico Berardi. Il primo è il regista della squadra, intoccabile in questa prima parte di campionato, anche lui come Makoumbou è stato espulso nello scorso weekend. Il secondo non ha bisogno di presentazioni, è l’uomo simbolo e giocatore più forte del Sassuolo, squalificato per somma di ammonizioni, era in diffida.

Altri tra calciatori sono stati fermati per un turno dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea: sono Enzo Barrenechea del Frosinone, Karol Linetty del Torino e Ruslan Malinovskyi del Genoa.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata