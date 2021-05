Sarà un’estate di spending review per il Cagliari, come ha annunciato anche il ds Capozucca. Ma i rossoblù il miglior acquisto potrebbero averlo già in casa: in ritiro agli ordini di Leonardo Semplici infatti ci sarà anche Marko Rog.

Uscito di scena lo scorso dicembre a Roma a causa di un infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro, il centrocampista croato ha parlato ai canali social del club: "Sta andando tutto bene - ha detto -, ho lavorato duro per tornare al più presto in campo e ora sono tornato a Cagliari e sto finalmente facendo allenamenti anche con il pallone, fase più divertente della precedente. Voglio essere pronto per il ritiro di luglio".

L'infortunio che lo ha costretto a concludere il campionato a due giorni dallo scorso Natale, all'Olimpico di Roma. Poi l'intervento e l'inevitabile percorso di recupero. Molti mesi a Belgrado, poi l'abbraccio con i compagni il giorno di Cagliari-Fiorentina. Solo in tribuna.

Nel frattempo via agli allenamenti di nuovo ad Assemini. E, quando il Cagliari ha conquistato la salvezza, ha gioito insieme ai compagni. "Il gruppo è rimasto unito - ha spiegato Rog -, non ha mai mollato anche se a un certo punto la situazione stava diventando molto complicata".

Rog ha parlato della prima fase di recupero in Serbia, quando i compagni li vedeva solo in tv: "Soffrivo tanto - ha raccontato con una smorfia quasi di dolore - mi mancava molto lo spogliatoio, ho legato tanto con i compagni e avevo voglia di tornare".

"Mi ha fatto piacere essere di nuovo insieme alla squadra - ha continuato -, i compagni hanno dimostrato un grande carattere e conquistato questa importante salvezza. Io spero di essere pronto a luglio per iniziare insieme agli altri la preparazione in vista del prossimo campionato. E spero di tornare il giocatore che tutti a Cagliari conoscono".

