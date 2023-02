I tifosi rossoblù (anche ieri a Modena erano quasi 800) sono in subbuglio per l’arbitraggio di Daniele Perenzoni. Che al presidente Tommaso Giulini e al diesse Nereo Bonato – come informa nel dopo gara l’ufficio stampa del Cagliari – avrebbe riferito di aver visto che Rog con i tacchetti toccare l’avversario.

Al “Braglia” di Modena era presente anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che ha spiegato a Giulini e gli altri dirigenti accorsi in Emilia la dinamica degli episodi, ammettendo che come sbagliano i giocatori, può capitare anche agli arbitri di non essere perfetto.

L’episodio

E sul web c’è chi ricorda un episodio accaduto nel 2018, in Serie C. Cuneo-Virtus Entella, arbitro proprio Perenzoni: al 91’comminò il secondo giallo (il primo arrivò al 61’) al calciatore piemontese Simone Paolini, dimenticandosi però di alzare il cartellino rosso, cioè di espellere il giocatore. A fine gara ammise di aver sbagliato e l’errore tecnico fu messo a referto, tanto che la partita venne rigiocata.

Da allora, evidentemente, a giudizio dei suoi superiori, l’arbitro di Rovereto è migliorato anche dal punto di vista tecnico, visto che si è guadagnato sul campo la promozione in Serie B.

© Riproduzione riservata