In tutto 64 gol in 157 partite, tra il 1994 e il 1999. Ancora oggi Roberto Muzzi è il quarto marcatore in Serie A nella storia del Cagliari (con 41 reti). Tracce indelebili, come la scelta di restare anche in B. E quando il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha deciso di richiamarlo nella veste di Club Manager (ruolo inedito da queste parti ma sempre più presente nelle grandi società italiane) c’è stato indubbiamente un sussulto tra i tifosi, una ventata di positività dopo la rabbia e la delusione per la retrocessione.

Muzzi farà da collante tra lo staff tecnico (conosce molto bene, tra l’altro, Fabio Liverani), la squadra e la dirigenza. Una garanzia considerata l’esperienza (è stato anche allenatore), oltre all’attaccamento al Cagliari.

Oggi la sua presentazione ufficiale nella sala stampa della Unipol Domus.

