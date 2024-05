Centrata l'ennesima impresa, Claudio Ranieri è pronto ai saluti. L'allenatore del Cagliari, già nelle prossime ore, potrebbe annunciare il suo addio alla società rossoblù.

Si chiuderebbe così una storia iniziata nel 1988, con il doppio salto dalla C alla A e poi la salvezza, e ripresa, oltre trent'anni dopo, col ritorno in Sardegna e la nuova promozione in A e, domenica, una salvezza arrivata con un turno d'anticipo.

