Si interrompe dopo quattro giornate la serie positiva del Cagliari, battuto 1-0 a Monza dall’eurogol di Daniel Maldini su punizione (LA CRONACA e LE PAGELLE).

«Come prestazione abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non posso rimproverare nulla ai ragazzi», dice Claudio Ranieri al termine della partita. «Per noi non sposta nulla, sappiamo di dover lottare fino all’ultimo e non ci demoralizza. Dobbiamo giocare ogni partita con grande motivazione, poi vedremo il risultato finale. Complimenti a Maldini per l’angolo giusto che ha trovato, il Monza ha tanti giocatori di qualità che possono trovare la perla in ogni momento». Erano oltre 2.400 i tifosi del Cagliari all'U-Power Stadium, ai quali Ranieri dedica un messaggio: «Volevamo fare una grande partita per loro, siamo contenti che ci seguano con passione e con supporto. Solo così ci possiamo salvare».

ASSENZE E RIENTRI

Il Cagliari oggi era ridotto all’osso per i tanti indisponibili, soprattutto in attacco (ma anche in difesa dove mancava Mina). «Siamo questi, alcune partite vengono bene e altre meno. Dobbiamo continuare così e recuperare chi non c’era oggi». Per il Cagliari ora c’è la sosta, poi la fondamentale partita di Pasquetta alla Domus col Verona. Ranieri è fiducioso su qualche rientro: «Credo che possiamo recuperare Mina, Luvumbo e Gaetano, così avremo più giocatori disponibili. Per noi inizia sempre un nuovo campionato, purtroppo siamo ripetitivi. Ma così come è per noi lo è per gli altri».

