«Il Frosinone ha meritato di vincere», l’ammissione di Claudio Ranieri dopo il secondo tempo nel quale il Cagliari ha sprecato il vantaggio con cui era andato al riposo allo “Stirpe”. «Peccato. È stato un tempo per uno: nel primo buttavano molto il pallone, nel secondo hanno cambiato e messo un centrocampista davanti alla nostra difesa. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare ma senza creare più problematiche». Sulle scelte tattiche: «Petagna doveva tenere palla, ma i nostri centrocampisti di inserimento dovevano aiutarlo. Forse hanno percepito che stavamo soffrendo troppo e hanno pensato non servisse andare ad aspettarli alti: ci parlerò».

Sconfitta pesante

All’andata il Cagliari aveva effettuato la storica rimonta da 0-3 a 4-3, che aveva affossato il Frosinone e rilanciato la corsa salvezza. Ora arriva un ko pesante, da 0-1 a 3-1: «Non ci avrebbe montato la testa una vittoria e non ci deve buttare giù una sconfitta», dice Ranieri. «Il nostro stato d’animo non è di quelli felici, avevo chiesto di non prendere gol perché poi l’avremmo fatto. Adesso abbiamo perso e siamo a zero punti presi, ma sappiamo di dover lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima partita: questo è nel nostro cervello».

Il tecnico ha anche un rammarico sul rendimento fra casa e trasferta: «Questo è un dato di fatto, non riusciamo a vincere una partita fuori. Ma prima o poi ce la faremo».

