Radja Nainggolan torna in Italia?

È l’ultima indiscrezione rilanciata da radiomercato in queste ore.

Secondo quanto si apprende il centrocampista belga ex Cagliari, attualmente in forza all’Anversa, squadra della sua città natale, si sarebbe offerto alla Roma, per aiutare José Mourinho a rinforzare il centrocampo, già alle prese, dopo sole due giornate, con due forfait importanti.

Quello di Zaniolo, infortunatosi ieri alla spalla, e – soprattutto – quello di Wijnaldum, vittima di una frattura alla tibia della gamba destra e costretto a operarsi, con tempi di recupero medio-lunghi.

E così spunta la pista Ninja. Che non ha mai nascosto il suo amore per la Roma, dove ha giocato tra il 2014 e il 2018, disputando 155 partite e mettendo a segno 55 reti.

